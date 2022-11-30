ساوثغيت يحذر السنغال: هذه المرّة مختلفة

أكد غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا أن طموحاته الآن أكبر مما كانت عليه عندما بلغ فريقه الدور قبل النهائي لكأس العالم قبل أربع سنوات في روسيا وعبر عن تفاؤله بحظوظ إنجلترا في مباراة دور الستة عشر أمام السنغال يوم الأحد في قطر.



وتأهل منتخب إنجلترا لمرحلة خروج المغلوب، بعدما تصدر المجموعة الثانية يوم الثلاثاء بفوزه على ويلز 3-صفر بفضل ثنائية ماركوس راشفورد وهدف فيل فودن.



وقال ساوثغيت الذي سجل فريقه تسعة أهداف في ثلاث مباريات في قطر للصحافيين: هناك عقلية مختلفة وثقة أكبر. أهدافنا مختلفة هذه المرة.



وتابع: في روسيا كان الفريق يسأل نفسه.. هل نستطيع الفوز بمباراة في دور خروج المغلوب؟



وأضاف: هناك المزيد من الطموحات الآن والمزيد من الثقة والخبرة في المباريات الكبيرة.



وكان وصول إنجلترا لقبل النهائي في روسيا مفاجأة، حيث كانت توقعات ما قبل البطولة متواضعة. لكن بعد أن احتل الفريق المركز الثاني في بطولة أوروبا 2020 والتشكيلة القوية التي يملكها ساوثغيت أصبحت إنجلترا من المرشحين للقب في الدوحة.



وقال ساوثغيت: نحن سعداء بما حققناه حتى هذه اللحظة لكن المرحلة الحاسمة بدأت للتو.

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