اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
السنغال
لاعبو المنتخب السنغالي

فرض غرامة مالية ضد المنتخب السنغالي

الدوحة - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تلقى المنتخب السنغالي غرامة مالية بقيمة عشرة آلاف فرنك سويسري (عشرة آلاف و500 دولار أميركي) بعد حضور المدرب فقط دون وجود أي لاعب خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة أمام الإكوادور في مونديال قطر 2022.

وقبل المواجهة أمام الإكوادور، والتي حسمها منتخب السنغال بهدفين مقابل هدف ليبلغ دور الستة عشرة للمونديال، حضر المدرب أليو سيسيه فقط المؤتمر الصحافي يوم الاثنين ولم يحضر اللاعب كريبين دياتا.

وكان المنتخب الألماني أيضا تلقى نفس الغرامة المالية بسبب المخالفة ذاتها التي وقعت خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المواجهة أمام إسبانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الثلج ومياه الأمطار يغمران خنادق الجنود الأوكرانيين في الثلج ومياه الأمطار يغمران خنادق الجنود الأوكرانيين في
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط