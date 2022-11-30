فرض غرامة مالية ضد المنتخب السنغالي

تلقى المنتخب السنغالي غرامة مالية بقيمة عشرة آلاف فرنك سويسري (عشرة آلاف و500 دولار أميركي) بعد حضور المدرب فقط دون وجود أي لاعب خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق المباراة أمام الإكوادور في مونديال قطر 2022.

وقبل المواجهة أمام الإكوادور، والتي حسمها منتخب السنغال بهدفين مقابل هدف ليبلغ دور الستة عشرة للمونديال، حضر المدرب أليو سيسيه فقط المؤتمر الصحافي يوم الاثنين ولم يحضر اللاعب كريبين دياتا.

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وكان المنتخب الألماني أيضا تلقى نفس الغرامة المالية بسبب المخالفة ذاتها التي وقعت خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المواجهة أمام إسبانيا.