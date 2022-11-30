فليك لن يرحل إذا خرج منتخب ألمانيا من المجموعات

كشف هانزي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني، أنه لا يفكر في الاستقالة في حال خروج فريقه من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم.
وبعد خسارته أمام اليابان 1- 2 وتعادله مع إسبانيا 1 - 1، يلعب المنتخب الألماني في مباراته الأخيرة بالمجموعة الخامسة أمام كوستاريكا يوم الخميس ويحتاج للفوز ويأمل أيضا في خسارة اليابان أمام إسبانيا.
وقال فليك في تصريحات بالمؤتمر الصحفي، يوم الأربعاء، حينما سئل عن إذا ما كان سيرغب في البقاء مهما حدث: يمكنني تأكيد ذلك من جانبي، لا أعلم ما سيحدث.
وأضاف: لدي عقد حتى عام 2024، وأنا اتطلع لبطولة أمم أوروبا على أرضنا، لكن لازال هناك وقت طويل.
وتوقع فليك أن يلعب المنتخب الكوستاريكي بأسلوب دفاعي، حيث قد يكفيه التعادل للعبور لدور الستة عشر.
وقال فليك: بالطبع سنحب أن نحسم المباراة مبكرا من أجل الضغط على اليابان في المباراة الأخيرة، لكننا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة أمام فريق دفاعي.
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