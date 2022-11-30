كيروش يودع إيران بعد خيبة الأمل

وجه البرتغالي كارلوس كيروش، رسالة وداع لمنتخب إيران لكرة القدم، أشاد خلالها بالجهد الذي بذله لاعبو الفريق في نهائيات كأس العالم، المقامة حاليا في قطر.

وودع منتخب إيران المونديال مبكرا من دور المجموعات، عقب خسارته صفر - 1 أمام منتخب الولايات المتحدة الأميركية، يوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة (الأخيرة) لمباريات المجموعة الثانية.

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واستهل المنتخب الإيراني مسيرته في المجموعة بخسارة قاسية 2 - 6 أمام منتخب إنجلترا، قبل أن يحقق فوزا مستحقا 2 - صفر على ويلز في الجولة الثانية، حيث شارك في المونديال في ظل احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة في إيران.

لم يردد الفريق النشيد الوطني في مباراة إنجلترا، حيث يُنظر إليه على أنه دعم ضمني للمتظاهرين، ولا يزال استقبالهم في إيران غير واضح.

وكتب كيروش على حسابه الخاص في تطبيق (انستغرام): لا يوجد شيء غير أخلاقي عندما لا تحقق أحلامك.

وأضاف كيروش: أنا فخور بكم ومرة أخرى كنتم رائعين داخل وخارج الملعب.

وأكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن كيروش سيغادر بعد انتهاء عقد قصير الأجل مع الفريق تم توقيعه في سبتمبر الماضي.

واختتم كيروش رسالته قائلا: كان شرفا وامتيازا أن أكون جزءا من عائلة كرة القدم هذه. أعتقد أنكم تستحقون الاحترام الكامل، وتقديم المصداقية لبلدكم وداعمي كرة القدم.