لاعبو الخبرة في إسبانيا يتعلمون من بيدري

بلغ لاعب الوسط الإسباني بيدري 20 عامًا فقط الأسبوع الماضي، لكن زميله كوكي قال إنه حتى لاعبي الخبرة في المنتخب الإسباني يتعلّمون منه في كأس العالم.

برز بيدري إلى الأضواء في عام 2020 مع برشلونة عندما كان مراهقًا ولعب دورًا رئيسيًا مع منتخب بلاده في كأس أوروبا الصيف الماضي.

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كان لاعب الوسط أحد أكثر لاعبي كأس العالم إثارة للإعجاب حتى الآن، حيث شارك في خط الوسط خلال الفوز الساحق لمنتخب "لا روخا" على كوستاريكا 7-0 وحافظ على ثباته في مباراة القمة ضد ألمانيا التي انتهت بالتعادل 1-1.

كما لفت زميله غافي، 18 عامًا، الإعجاب أيضًا في قطر جنبًا إلى جنب مع بيدري في خط الوسط، وأشاد كوكي بثنائي برشلونة الخلاق.

وقال كوكي في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء: الاثنان يصنعان السحر، مستواهما مذهل بالنظر إلى عمريهما.

وتابع: بيدري مذهل، قد لا تصدق ذلك، لكن اللاعبين الأكبر سنا يتعلمون من الصغار، إنه يفعل أشياء لا يفعلها الكثير منا على أرض الملعب.

وأضاف: أتعلم منه، ورؤية الأشياء الجيدة التي يقوم بها، من الرائع اللعب بجانب بيدري.

وقال كوكي البالغ من العمر 30 عامًا، في ثالث مشاركة له في كأس العالم، إنه وعناصر الخبرة الأخرى في الفريق، بمن فيهم سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وسيزار أزبيليكويتا، يقدمون دعمًا لزملائهم الأصغر سنًا في المقابل.

وأردف: يجب أن يكون اللاعبون الشباب متحمّسين وهذا يضيف بعض التوتر. عليهم أن يستمتعوا بها وأن يكونوا هادئين. يحاول اللاعبون الأكبر سنًا تحقيق هذا الهدوء، وعلينا الاستفادة من هذه اللحظات.