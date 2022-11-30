محتجّون إيرانيون يحتفلون بخسارة منتخب بلدهم في كأس العالم

أشعل خروج منتخب إيران من كأس العالم لكرة القدم في قطر بعض مشاعر الشماتة في البلاد ضد النظام الحاكم، مع استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة في الجمهورية الإسلامية.

وخسر منتخب إيران أمام نظيره الأميركي بهدف دون رد يوم الثلاثاء، ليودع مونديال قطر من دور المجموعات.

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وعبر بعض سائقي السيارات في العاصمة طهران عن شماتتهم صباح يوم الأربعاء، عبر إطلاق شعارات مثل "يبدو أن منتخبكم الوطني لم ينجح"، وسخروا من التوقعات العالية للنظام الحاكم بالنسبة للمنتخب الإيراني، وليس فقط من منظور رياضي.

وتعرض لاعبو المنتخب الإيراني لضغوط كبيرة في ضوء الاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق ضد الحكومة، والتي تجتاح البلاد منذ أسابيع في أعقاب مقتل السيدة الكردية مهسا أميني في منتصف سبتمبر بعد اعتقالها بسبب انتهاك القواعد الصارمة للزي الإسلامي في البلاد.

وكانت الحكومة تأمل في مساهمة فوز إيران على عدوها الأميركي اللدود، في تخفيف حدة الاضطرابات في البلاد، ومارست الكثير من الضغوط السياسية قبل المباراة، بحسب صحافيين رياضيين في طهران.

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أشخاصا يصيحون بشعارات احتجاجية من شرفات منازلهم، من بينها "الموت للديكتاتور" في إشارة واضحة للزعيم الديني في إيران.

واستغل الإيرانيون منصات التواصل الإجتماعي للتذكير بأسماء الأشخاص الذين توفوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وكتبت الناشطة الإيرانية المعروفة اتينا دايمي عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي: الآن يبتهج الثوار بهزيمة فريق الجمهورية الإسلامية.

وبحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان والتي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها ، قُتل ما لا يقل عن 450 متظاهرا خلال الاحتجاجات، من بينهم 64 طفلا، بجانب مقتل 60 من رجال الأمن.