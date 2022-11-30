مدرب بلجيكا غاضب من وسائل الإعلام

انتقد روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، وسائل الاعلام في بلجيكا بسبب تغطيتها لتقرير فرنسي عن وجود أزمة في معسكر الفريق قبل المواجهة الكبيرة أمام كرواتيا بكأس العالم لكرة القدم في قطر.

وخسر المنتخب البلجيكي صفر - 2 أمام نظيره المغربي بالمجموعة السادسة، ويجب عليه الآن الفوز على وصيف نسخة عام 2018 من أجل العبور لمرحلة خروج المغلوب.

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وعرقلت استعدادات "الشياطين الحمر" للمباراة ، أخبار عدة تناولتها وسائل الاعلام هذا الاسبوع تتناول وجود مشاحنات بين اللاعبين، حسبما ذكرت إذاعة "آر تي إل" وصحيفة "ليكيب" الفرنسيتان.

وبعد ذلك حضر اللاعبون اجتماعا معا، وقال عنه تيموثي كاستاني مدافع الفريق: لم يكن اجتماع أزمة مثلما سمعنا من بعض الجهات، لقد كان ذلك لإظهار مزيد من الترابط والتضامن قبل مواجهة كرواتيا.

وأضاف كاستاني أن التقارير بالغت كثيرا، فيما تحدث مارتينيز في المؤتمر الصحفي، حيث أكد أن الفريق يعلم جيدا أنه في قطر بدون دعم.

وقال المدرب الإسباني: بالنسبة لنا لم يتغير شيء.

وأضاف: لم نكن سعداء بأدائنا في المباراتين، لقد فزنا في المباراة الأولى، لكننا لم نكن سعداء بأدائنا.

وتابع: المباراة الثانية كانت هي الأولى التي نخسر فيها بفارق هدفين في بطولة كبيرة، يمكنك تخيل مدى عدم سعادتنا بذلك، علينا إظهار رد فعل.

وأوضح: ثم ترى العاصفة تأتي من الخارج وتعلم إننا كنا نستمع للكثير من الضوضاء في الخارج قبل بداية البطولة.

وتابع مارتينيز: هناك العديد من الصحف في بلجيكا التي تشعر بالسعادة في الاهتمام بالأخبار المزيفة، وهذا مذهل، لقد جعل المجموعة كلها تدرك أنه كلما قل الاستماع إلى الضوضاء من الخارج كلما كانت الأمور أفضل.

وقال: إنه أكبر حدث رياضي في العالم، ويمكنك أن ترى كم بطولة كأس عالم تم إقامتها . ربما قامت فرنسا بعمل جيد للغاية مع قصة أصبحت نقطة رئيسية لبعض المنافذ الإخبارية.