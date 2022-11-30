وايت مدافع إنجلترا يترك المنتخب ويغادر المونديال

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان يوم الأربعاء أن المدافع بن وايت غادر معسكر إنجلترا وسيعود إلى بلاده لأسباب شخصية، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع عودته للمسابقة.



وكان وايت، قلب الدفاع الذي أحيانا يلعب في مركز الظهير الأيمن مع أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، قد انضم بشكل مفاجئ لتشكيلة إنجلترا في كأس العالم.



وغاب وايت عن مران إنجلترا في آخر يومين، وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه مريض.



وانضم وايت، الذي خاض أربع مباريات دولية، إلى تشكيلة بلاده في بطولة أوروبا العام الماضي كبديل للاعب مصاب، لكنه لم يشارك.

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