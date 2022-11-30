وايت مدافع إنجلترا يترك المنتخب ويغادر المونديال

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان يوم الأربعاء أن المدافع بن وايت غادر معسكر إنجلترا وسيعود إلى بلاده لأسباب شخصية، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع عودته للمسابقة.
وكان وايت، قلب الدفاع الذي أحيانا يلعب في مركز الظهير الأيمن مع أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، قد انضم بشكل مفاجئ لتشكيلة إنجلترا في كأس العالم.
وغاب وايت عن مران إنجلترا في آخر يومين، وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه مريض.
وانضم وايت، الذي خاض أربع مباريات دولية، إلى تشكيلة بلاده في بطولة أوروبا العام الماضي كبديل للاعب مصاب، لكنه لم يشارك.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
إنجلترا تستعرض في شباك ويلز وتضرب موعداً مع السنغالواصل منتخب إنجلترا حملته الناجحة نحو استعادة لقب كأس العالم لكرة القدم، الغائب عن خزائنه منذ عام 1966، عقب تأهله لدور الـ16 للمونديال المقام حاليا في ... رياضة عالمية
-
إنجلترا بحاجة إلى نقطة ومواجهة حساسة بين الإيرانيين والأميركيينبعدما أهدرت فرصة حسم تأهلها في الجولة الماضية بتعادلها السلبي مع الولايات المتحدة، ستكون إنجلترا بحاجة إلى نقطة من مواجهتها يوم الثلاثاء مع جارتها ... رياضة
-
مدافع إنجلترا يتوعد الويلزيين بسبب سخريتهم في 2016يعتقد لوك شاو لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم أن الطريقة التي احتفل بها لاعبو ويلز لخروج إنجلترا من منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2016" ستمنح منتخب ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية