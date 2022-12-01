الزمالك يتعادل مع المصري في مباراة مثيرة

تعادل الزمالك مع ضيفه المصري 2-2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الخميس، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز فيوتشر على الداخلية 1 - صفر، وأسوان على فاركو بذات النتيجة.

وسجل هدفي الزمالك إمام عاشور وعمرو السيسي في الدقيقتين 20 و56، فيما سجل هدفي المصري عبد الرحيم دغموم وأحمد الشيخ في الدقيقتين 36 و60.

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ورفع الزمالك رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الخامس، كما رفع المصري رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق فيوتشر على مضيفه الداخلية 1 - صفر.

ويدين فيوتشر بالفضل في هذا الفوز للاعبه جوزيف نجويم الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة طرد ثنائي الداخلية بركات حجاج وعبد العزيز السيد في الدقيقتين الخامسة و56 ، وكريم نيدفيد لاعب فيوتشر في الدقيقة 77.

ورفع فيوتشر رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد الداخلية عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر الأخير.

وفي المباراة الثالثة، فاز أسوان على فاركو بهدف نظيف سجله أحمد بلحاج في الدقيقة 31.

ورفع أسوان رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد فاركو عند ست نقاط في المركز السابع.