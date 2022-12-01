البرلمان الغاني: "مدافع إنجلترا" خطر يهدد اقتصاد البلاد

سخر أحد أعضاء البرلمان الغاني من لاعب المنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد هاري ماغواير، خلال انعقاد إحدى جلسات مجلس النواب، مشبهًا الوضع الاقتصادي في بلاده بالمدافع.

وأصبح ماغواير بمثابة صخرة في دفاع فريق المدرب غاريث ساوثغيت في كأس العالم حتى الآن، إذ تلقى منتخب "الأسود الثلاثة" هدفًا واحدًا فقط من اللعب المفتوح في مبارياته الثلاث بالمجموعة. هذا على الرغم من استبعاده من قبل مدرب يونايتد إريك تن هاغ هذا الموسم.

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وقال السياسي الغاني إزاك أدونغو خلال الجلسة: هناك لاعب في المملكة المتحدة، في إنجلترا، يدعى ماغواير يلعب لمانشستر يونايتد.

وتابع: إنه مدافع، كان يخطف الكرة من أي خصم ويعرقل الجميع، اعتبره الجميع أفضل مدافع في العالم.

وأضاف: مانشستر يونايتد قام بشرائه ومنذ ذلك الحين أصبح أكبر تهديد لهم، وقام بصناعة العديد من الأهداف للخصوم. حينما كانوا يفشلون في هز شباك يونايتد، يُسجل لهم ماغواير. في هذه البلاد نحن نمتلك ماغواير الاقتصادي

وأكمل: كان ماغواير الاقتصادي يلقي محاضرات في الجامعة حول كيفية استعادة قيمة بلادنا الاقتصادية. السيد رئيس مجلس النواب، لماذا أعطينا هذا الماغواير الفرصة ليكون في مركز دفاعنا؟

وختم: لقد أصبح مصدر تهديد لنا. إن ماغواير الاقتصادي يسيطر على أساسيات اقتصادنا ويدمرها.