الملاكم المكسيكي "الغاضب" يعتذر لميسي

اعتذر الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز عن تهديد ليونيل ميسي بعدما استشعر الإهانة من مقطع مصور ظهر فيه النجم الأرجنتيني يزيح بقدمه قميص المنتخب المكسيكي في غرفة الملابس بعد الفوز بمباراة بين المنتخبين في كأس العالم لكرة القدم.
وهز ميسي (35 عاما) الذي يشارك في كأس العالم للمرة الخامسة الشباك في فوز الأرجنتين 2-صفر على المكسيك السبت الماضي في الجولة الثانية من دور المجموعات بعد هزيمة الأرجنتين غير المتوقعة في الجولة الأولى أمام السعودية.
وكتب ألفاريز، ولديه 2.2 مليون متابع عبر تويتر، في تغريدة معلقا على المقطع المصور: عليه (ميسي) أن يدعو الله ألا أمسك به.
لكن ألفاريز كتب يوم الأربعاء بأنه انجرف بتعليقاته واعتذر لميسي والشعب الأرجنتيني.
وقال الملاكم المكسيكي: في تلك الأيام القليلة الماضية، جرفني الشغف والحب الذي أكنه لبلدي وكانت تعليقاتي في غير محلها. لذا، أريد الاعتذار لميسي والشعب الأرجنتيني.
ولم يعلق ميسي (35 عاما) على كلمات ألفاريز.
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