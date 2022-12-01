مدرب الأرجنتين: من الجنون أن نلعب بعد يومين

كشف ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أن "من الجنون" أن يخوض فريقه دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم أمام أستراليا بعد يومين فقط من الراحة عقب آخر مبارياته بدور المجموعات.



وتغلبت الأرجنتين 2-صفر على بولندا يوم الأربعاء لتتأهل في صدارة المجموعة الثالثة لمواجهة أستراليا يوم السبت.



وأبلغ سكالوني الصحافيين بعد المباراة التي أقيمت باستاد 974 في الدوحة وانتهت قبيل منتصف الليل: أعتقد أنه جنون تام أن نلعب بعد يومين وأكثر بقليل ونحن في صدارة المجموعة. لا أستطيع أن أفهم الأمر.



وقال: كم الساعة؟ قاربت على الواحدة صباحا... يوم الخميس، نستعد في اليوم التالي وبعدها نلعب. الظروف ليست جيدة لكنها سواء بالنسبة للجميع. نحن في صدارة المجموعة. كان من الممكن أن نحظى بقدر أكبر من الراحة.



وستحظى أستراليا بفترة راحة أطول بعدة ساعات للتعافي والاستعداد مقارنة بالأرجنتين إذ انتهت مباراتها الأخيرة في دور المجموعات في وقت سابق يوم الأربعاء.



ووصلت الأرجنتين إلى الإيقاع المطلوب مجددا خلال فوزها على المكسيك وبولندا بسهولة في المجموعة الثالثة بعد الخسارة المفاجئة أمام السعودية. لكن سكالوني طالب بالحذر أمام أستراليا التي شقت طريقها إلى دور الستة عشر بالفوز على الدنمارك وتونس.



وقال: ينبغي على جماهيرنا أن تستمتع بذلك. نحن سعداء اليوم، لكن لا نريد أن تجرفنا السعادة.



وأضاف: كل المباريات صعبة. مخطئ من يعتقد أن مواجهة أستراليا ستكون سهلة. لسنا المرشحين للفوز. إذا كنت تعتقد أننا بسبب فوزنا اليوم سنصبح أبطال العالم، فأنت مخطئ.



وقال إنه استبدل المهاجم أنخيل دي ماريا في الشوط الثاني لحمايته. وأضاف: كان دي ماريا يعاني من آلام في عضلات الفخذ الأمامية وقررنا استبداله. إذا كان هناك فرصة لتعرضه للإصابة، فإن الأمر لا يستحق المخاطرة.

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