نهاية مشوار مارتينو مع المكسيك بأثر فوري

أعلن الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو نهاية مشواره مع منتخب المكسيك بمفعول فوري، رغم فوزه الأربعاء على السعودية 2-1 في نهاية دور المجموعات لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وأنهت المكسيك دور المجموعات في المركز الثالث بمجموعتها الثالثة بفارق هدف عن بولندا المتأهلة، فأخفقت في بلوغ الدور ثمن النهائي لأول مرة منذ 1990.

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قال مارتينو: أنا المسؤول الرئيسي عن الإحباط والخيبة. هذا مصدر حزن لكني أتحمّل كل مسؤولية هذا الفشل. ينتهي عقدي مع الصافرة النهائية، ولا يمكن فعل أي شيء آخر.

وكان مارتينو (60 عاماً) قد استلم مهامه على رأس المنتخب المكسيك في عام 2019، علماً أنه قد أشرف على برشلونة الإسباني في موسم 2014 ولم يحقق فيه أي نجاح يذكر.