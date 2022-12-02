إنريكي: مباراة ألمانيا وكوستاريكا كادت تصيبني بأزمة قلبية

انتقد لويس إنريكي مدرب إسبانيا، أداء فريقه رغم التأهل إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم لكرة القدم بعدما فرط الفريق في تقدمه وخسر 2-1 أمام اليابان ليحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة يوم الخميس.

وبدا أن هناك أمرا إيجابيا بمواجهة المغرب في دور الستة عشر بدلا من كرواتيا التي بلغت نهائي 2018، لكن ذلك أراح المدرب الإسباني قليلا الذي انتقد لاعبيه بعد استقبال هدفين في بداية الشوط الثاني.

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وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي: لست سعيدا على الإطلاق. نعم لقد تأهلنا، كنت أود الفوز بهذه المباراة. كان هذا مستحيلا لأنه في غضون خمس دقائق سجلت اليابان هدفين، خرجنا من المباراة وتفكك أدائنا.

ورفض المدرب البالغ من العمر 52 عاما فكرة أنه أخطأ في اختيار تشكيلته وخطة اللعب.

وقال: لم يفوتني أي شيء لأننا جربنا كل شيء. كان لدينا مهاجمون يلعبون في الملعب وحاولنا صنع الفرص. كانوا يدافعون بقوة ويغلقون المساحات.

وأضاف: بالطبع مع هذه الجوانب، ستكون في خطر.. هذا ما يحدث في كرة القدم، وكيف يمكنك التعامل مع هذا الانهيار الذي عانينا منه؟

ومع استمرار التنافس بين المنتخبات الأربعة، وصلت المجموعة إلى ذروتها حيث تقدمت إسبانيا وسيطرت على المباراة لكن اليابان عادت بقوة لتضمن أن فوز ألمانيا 4-2 على كوستاريكا لم يكن كافيا لخروج أي منهما من البطولة.

وقال لويس إنريكي إنه لم يكن يعلم أن إسبانيا كانت في طريقها للخروج من البطولة عندما تقدمت كوستاريكا على ألمانيا.

وأضاف: لو علمت، لكنت قد أصبت بأزمة قلبية.