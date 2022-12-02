رسالة رونالدو الأولى بعد الرحيل عن يونايتد: أنا حر طليق

كشف الإعلامي البريطاني بيرس موغان عن رسالة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق له عقب فسخ عقده مع ناديه مباشرة.
وأعلن مانشستر يونايتد أن رونالدو سيغادر النادي على الفور الشهر الماضي، لينهي فترته الثانية في أولد ترافورد بعد أن قال في مقابلة مع مورغان إنه شعر بالخيانة من قبل النادي، وأنه لا يحترم المدرب تن هاغ بالإضافة إلى العديد من الانتقادات لإدارة الفريق.
وقال مورغان لصحيفة "تليغراف": أرسلت لرونالدو صورة متحركة لشخصية ويليام والاس من فيلم "Braveheart" وهو يصرخ: حرية!
وتابع: أعتقد أن رونالدو شعر بأن هذا هو الوصف المناسب له، لقد قالي لي: أشعر أنني حر طليق كطائر.
وعاد رونالدو في صيف 2021 الى مانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس الايطالي، بعد أن غادره في 2009 إلى ريال مدريد الإسباني في أعقاب فترة أولى بدأت في 2003 حقق خلالها لقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا 2008 في العام الذي توج به بجائزة الكرة الذهبية للمرة الاولى من أصل 5.
ويمكن للبرتغالي الانتقال لأي نادٍ في صفقة انتقال حر الآن، عقب ظهوره في 54 مباراة بالقميص الأحمر منذ عودته.
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