هولندا مُطالبة بإثبات قدراتها أمام أميركا

بعد الكثير من العبارات الرنانة والتوقعات الكبيرة أصبحت هولندا الآن في حاجة لإثبات أنها قادرة أيضا على تحقيق تنبؤاتها في كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بداية من مواجهتها الأولى في مراحل خروج المغلوب أمام المنتخب الأميركي يوم السبت.



وخلال البطولة أطلق الجانب الهولندي وبصفة خاصة المدرب المخضرم لويس فان غال الكثير من الكلام الذي تحدث عن قدرة الفريق على المضي قدما حتى الدور النهائي رغم أن الكثير من ذلك يفتقر للكثير من المنطقية والدقة.



لكن ورغم أن الفريق حصل على صدارة مجموعته في الدور الأول فإنه لم يقدم ما يبرر تماما الثقة الواضحة بالنفس التي أظهرها لأنه واجه صعوبات في مواجهة السنغال والإكوادور وقطر صاحبة الضيافة.



وهذا سيكون بمثابة مصدر ارتياح للفريق الأميركي الذي سيكون الطرف الأضعف في المواجهة في دور 16 رغم أنه كشف عن قدراته من خلال تجاوز الدور الأول بلا هزيمة بينما تعادل مع إنجلترا وويلز وحقق فوزا كبيرا في مواجهة إيران ضمن المجموعة الثانية ليضمن استمراره لمراحل خروج المغلوب.



وقال الاتحاد الأميركي لكرة القدم إن المنتخب الوطني يسابق الزمن للاطمئنان على تعافي نجمه كريستيان بوليسيتش المصاب في الحوض والذي يخضع لمتابعة مستمرة.



وقال غريغ برهالتر مدرب المنتخب الأميركي إن فريقه لن يشعر بأي نقص في مواجهة نظيره الأوروبي في استاد خليفة الدولي السبت المقبل.



وأضاف برهالتر: هذه فرصة كبيرة. لكننا لا ندخل المواجهة ونحن نعتبرها شرفا، فنحن نستحق الوجود في موقعنا الحالي. ونسعى للاستمرار. لا نريد العود للوطن يوم السبت.



وأردف المدرب الأميركي الذي يعرف الكرة الهولندية عن قرب قائلا: وبداية من هذه النقطة يمكن أن يحدث أي شيء. كل ما نحتاج إليه هو التعامل مع كل مباراة على حدة. ولا داعي للتفكير في المدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا الفريق.



وسبق لبرهالتر (49 عاما) اللعب في الدوري الهولندي لثلاث فرق مختلفة خلال الفترة ما بين 1996 و2000.



لا تستغني هولندا عن جهود ممفيس ديباي في الهجوم وعن وجود فرينكي دي يونغ في خط الوسط وقد قال المدرب فان غال إن فريقه لا يمكنه الاستغناء عن جهود هذين اللاعبين رغم أنهما لم يثبتا جدارتهما بهذا الوصف حتى الآن.



وقال ديباي إنه تجاوز تأثيرات إصابته في عضلات الفخذ الخلفية بعد أن شارك بديلا مرتين وأساسيا في المواجهة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات.



وقال ديباي للصحفيين: وضعت خطا تحت المسائل المتعلقة باللياقة البدنية. أنا في كامل اللياقة البدنية. في مراحل خروج المغلوب الوضع يتسم بالجدية. تجاوزنا دور المجموعات ولا يمكننا تحمل أي تعثر. البعض كان يعتقد أن الأمر سيكون يسيرا لكنه دوما يكون أكثر صعوبة بعض الشيء.



وحرص فان غال (71 عاما) على عدم الاستهانة بالخصم.



وقال: أعرف من خلال خبرتي إن المواجهات مع فرق مثل الولايات المتحدة وأستراليا بعد مواجهتنا في كأس العالم 2014 في البرازيل.. تكون دائما صعبة جدا، فهما في غاية القوة والشدة في التنافس على الكرة.



وسيتأهل الفائز في المواجهة لدور الثمانية وسيلتقي في هذا الدور مع الفائز من مواجهة أستراليا والأرجنتين في التاسع من ديسمبر الجاري.



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