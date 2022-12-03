الأسطورة بيليه يدخل "العناية التلطيفية"

أصبحت حالة الأسطورة البرازيلية بيليه خطيرة للغاية، بعدما دخل غرفة العناية التلطيفية وتوقفت استجابته للعلاج الكيمياوي، وفقًا للتقارير الصحافية.

وأظهر تقرير طبي، يوم الجمعة، أن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه يعاني من عدوى في الجهاز التنفسي لكن حالته لا تزال مستقرة.

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وقال مستشفى ألبرت إينشتاين في ساو باولو إن الأسطورة البالغ من العمر "82 عاما" سيبقى في المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة لمواصلة العلاج، مضيفا أن الحالة الصحية العامة لبيليه تتحسن.

وبحسب صحيفة "folha" البرازيلية فإن الأسطورة لم يعد يستجيب للعلاج الكيمياوي من سرطان القولون الذي يعاني منه، وتم إدخاله إلى غرفة العناية التلطيفية.

وعانى بيليه من مشاكل صحية عدة خصوصاً خلال عام 2019، عندما أُدخِلَ إلى المستشفى في باريس، قبل أن يُنقل إلى ساو باولو بسبب حصوات في الكلى.

وسجل بيليه، اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، 77 هدفاً في 92 مباراة بقميص "سيليساو" قبل اعتزاله في 1977.

وقد اختير في 1999 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، كأحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).