صورة تكشف توقعات ابن ميسي الأصغر لمباراة الأرجنتين وأستراليا

كشفت صورة حملها ابن ليونيل ميسي الأصغر "ثيرو" عن توقعاته للقاء فريق والده الأرجنتين أمام أستراليا في دور الـ16 من كأس العالم يوم السبت.

ووصلت عائلات لاعبي المنتخب الأرجنتيني إلى الدوحة عقب الخسارة من السعودية في الجولة الأولى من دور المجموعات، وحضرت زوجة ميسي أنتونيلا رفقة أبنائها الثلاثة تياغو وماتيو وثيرو مباراة بولندا في ختام الدور.

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والتقطت عدسات الكاميرات صورة لثيرو وهو يحمل صورة من "ألبوم" توقعات المباريات، وأوضحت توقعه بفوز الأرجنتين على أستراليا بثلاثة أهداف لهدف.

وفي التصنيف الدولي للمنتخبات تتخلف أستراليا 35 مركزا عن الأرجنتين لكنها تجاوزت كل التوقعات حتى الآن بعد فوزها مرتين في الدور الأول وتأهلت لخوض واحدة من كبرى المواجهات طوال تاريخها مطلع الأسبوع المقبل في استاد أحمد بن علي.

ويحظى ميسي المشارك في النهائيات العالمية للمرة الخامسة بعلاقة رائعة مع الجمهور وهو بالتأكيد يسعى لإسعادهم في مواجهة أستراليا وتتويج مسيرته في البطولة برفع الكأس في المحاولة الأخيرة بالقميص رقم 10 تماما مثل نجم الأرجنتين الراحل دييغو مارادونا.