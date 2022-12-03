كلمات نوير الأولى بعد توديع المونديال: الألم عميق

أعرب مانويل نوير حارس وقائد المنتخب الألماني لكرة القدم عن خيبة أمله العميقة حيال خروج منتخب بلاده المبكر من مونديال قطر 2022.

وقال نوير (36 عاما) على إنستغرام يوم السبت إن الألم عميق.

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وأرفق نوير مع منشوره صورة له في كأس العالم وهو يواسي زميله جمال موسيالا (19 عاما) الذي كان يشارك في أول بطولة له مع المانشافت في كأس العالم.

وأضاف نوير أن " الأمر المحبط بشدة هو أننا لم نتمكن من إظهار أدائنا بشكل مستمر، ستستغرق معالجة كل هذا الأمر بعض الوقت".

ووجه نوير الشكر إلى الجماهير "التي دعمتنا وشجعتنا بشكل دائم".

كان نوير أعلن بعد آخر مباراة للمنتخب الألماني في مونديال قطر أمام كوستاريكا والتي انتهت بفوز ألمانيا بأربعة أهداف مقابل هدفين أنه يستبعد اعتزاله مبدئيا، وأشار الحارس صاحب الأرقام القياسية إلى أنه يرغب في مواصلة اللعب لمنتخب بلاده "إذا تمت دعوته وإذا كان الأداء مناسبا".

تجدر الإشارة إلى أن نوير هو صاحب الرقم القياسي لعدد المباريات لحارس مرمى في تاريخ كأس العالم برصيد 19 مباراة.

كان نوير وصل مع زملائه إلى ميونخ قادما من الدوحة على متن طائرة خاصة تابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم مساء الجمعة.