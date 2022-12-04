تيتي غاضب بسبب "الحاقدين" و"الكارهين"

انتقد تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي "الحاقدين" بنشر "أكاذيب شريرة" و"أخبار كاذبة" عن إصابة المهاجم غابرييل جيسوس.

ويغيب جيسوس مهاجم أرسنال الإنجليزي وأليكس تيليس مدافع أشبيلية الإسباني حتى نهاية مونديال قطر 2022 ،بعد تعرضهما لإصابة في الركبة خلال مواجهة السامبا أمام الكاميرون يوم الجمعة.

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وذكرت تقارير في البرازيل أن جيسوس سيغيب لنحو ثلاثة أشهر لكن تيتي نفى ذلك تماما.

وقال تيتي يوم الأحد خلال المؤتمر الصحافي للمواجهة أمام كوريا الجنوبية يوم الاثنين بدور الستة عشر لكأس العالم: لا أحب سماع الأكاذيب، الأكاذيب الشريرة، التي تأتي من أشخاص يريدون ارتكاب أمور سيئة للآخرين.

وأضاف: لم نلعب في أي وقت من الأوقات، من أجل النصر على حساب صحة اللاعب، لذا يجب على الكاذبين الموجودين هناك والكارهين، أن يفعلوا شيئًا آخر بدلاً من نشر الأخبار الكاذبة.

وختم تيتي بالقول: أرسنال لديه جهاز طبي رائع، لدينا جهاز طبي رائع، نحن مسؤولون ونتحلى بالأخلاق.