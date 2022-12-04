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ميسي
ميسي هز شباك أستراليا في مباراته رقم 1000 مع الأندية والمنتخبات

جماهير أستراليا قامت باستفزاز ميسي.. فرد عليهم بعد 12 ثانية

العربية.نت
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أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي استفزازات جماهير أستراليا لقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل ثوانٍ معدودة من رده عليهم بهدف في شباكهم.

ووسط حضور 45 ألفا و32 مشجعا، تقدم المنتخب الأرجنتيني بهدفين سجلهما ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز في الدقيقتين 35 و57، ثم رد المنتخب الأسترالي بهدف في الدقيقة 77 سجله الأرجنتيني إنزو فيرنانديز بالخطأ في مرمى منتخب بلاده لدى محاولة التصدي لتسديدة من كريغ غودوين.

وظهر بالفيديو مجموعة من مشجعي أستراليا وهم يقولون: أين ميسي؟ أنت سيئ، أين أنت يا ميسي؟

وبعد 12 ثانية بالتمام، استلم ميسي كرة من داخل منطقة الجزاء وأسكنها على يمين الحارس الأسترالي معلنًا عن هدف منتخب بلاده الأول.

وقال ليو عقب المباراة: كانت مباراة صعبة وكان اليوم صعبا. كان لدينا القليل من الوقت للراحة، وكنا مرهقين. كانت مباراة قوية بدنيا. نحن سعداء بهذا الفوز وهذه خطوة إضافية.

وسيصطدم المنتخب الأرجنتيني في دور الثمانية بنظيره الهولندي الذي تأهل بالفوز على نظيره الأميركي 3 - 1 في أولى مباريات دور الستة عشر.

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