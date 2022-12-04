لاعب إسبانيا: يجب أن نكون في يوم جيد لنهزم المغرب

كشف رودري هرنانديز يوم الأحد أن إسبانيا تعلمت دروسا من الخسارة 2-1 أمام اليابان التي كادت أن تؤدي لخروجها من كأس العالم لكرة القدم، وتدرك أنه لا يمكنها تحمل نفس الأخطاء أمام المغرب.



وخسرت إسبانيا 2-1 أمام اليابان في المباراة الأخيرة بالمجموعة الخامسة بعد أن سجل المنتخب الآسيوي هدفين متتاليين تسببا في احتلال الفريق الإسباني المركز الثاني بالمجموعة، وكان هناك ثلاث دقائق احتل فيها الفريق المركز الثالث بعد تقدم كوستاريكا 2-1 على ألمانيا.



وفي النهاية أسدت ألمانيا معروفا لإسبانيا بفوزها على كوستاريكا 4-2، لكن رودري اعترف بأن تلك الدقائق الثلاث الصعبة أدت إلى تعقيد مباراتهم بشكل غير ضروري قبل حسم التأهل إلى دور الستة عشر.



وقال رودري للصحافيين قبل مباراة الثلاثاء أمام المغرب الذي تصدر المجموعة السادسة بشكل مفاجئ: الآن تبدأ منافسة جديدة. هناك دائما تحليلات حول ما يمكننا تطويره، حتى بعد المباريات التي لعبنا فيها بشكل جيد.



وتابع: في المباراة الأخيرة، لم يكن هناك الكثير من الأشياء التي يجب تحسينها لأنه كان انهيارا لمدة عشر دقائق وهذا ما يتعين علينا عدم تكراره والتعامل معه بشكل أفضل. لقد تم تحذيرنا من أن هذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى.



"المدرب كان واضحا، اللاعبون تحملوا المسؤولية ونحن نتدرب بسعادة نريد التأهل لدور الثمانية وندرك إمكانية تحقيق ذلك".



رغم أن رودري يلعب في وسط الملعب مع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن لويس إنريكي مدرب إسبانيا يعتمد على اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في مركز قلب الدفاع في كأس العالم.



وقال رودري: دوري في الفريق هو نفسه مثل أي قلب دفاع وهو الخروج من الخلف لإعطاء الاتساق والصلابة للفريق. كل لاعب له دور واضح.



وتابع: أحاول استغلال مميزاتي. أساعد في الخروج بالكرة من الخلف. يمنحنا منافسونا مساحة قليلة بين الخطوط لذلك فإن قلب الدفاع مهم جدا في طريقتنا.



"لدينا طريقة محددة للعب، بدء التفوق من الخلف... طريقتنا في اللعب هي تقديم الحلول وإخراج الكرة من الخلف، لكننا ندرك متى يتعين علينا المخاطرة ومتى لا نفعل ذلك".



وبلغ منتخب المغرب دور الستة عشر لأول مرة منذ 36 عاما رغم أن رودري قال إن الفريق الإفريقي سيكون منافسا قويا خاصة حكيم زياش.



وقال: لديهم لاعبون يتمتعون بكفاءة عالية ويعملون جماعيا بشكل جيد للغاية. ستكون مباراة صعبة ومتكافئة للغاية. لقد تغلبوا على بلجيكا. يجب أن نحظى بيوم جيد للتغلب عليهم.



وحتم: (زياش) لاعب رائع ويؤدي بشكل جيد جدا... خطير للغاية عندما يسدد. لكني أعتقد أن المغرب لديه لاعبون رائعون وليس زياش فقط.

مادة اعلانية