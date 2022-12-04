ميسي متأثراً: أفكر بأطفالي منذ بداية المباراة وحتى صافرة النهاية

خرج لاعبو الأرجنتين من الملعب يوم السبت وهم في حالة بهجة وارتياح لوصولهم إلى دور الثمانية بكأس العالم لكرة القدم بعدما وضعهم ليونيل ميسي في الطريق نحو الانتصار 2-1 لكن أستراليا عادت في الدقائق الأخيرة في نهاية مثيرة للقاء.

وقال ميسي: كانت المباراة تحت السيطرة حتى سجلوا هذا الهدف بعد تسديدة غيرت مسارها، مشيرا إلى قتال فريقه لإبقاء أستراليا بعيدا عن المرمى بعد تسجيلها لهدف قبل النهاية أعادها إلى أجواء اللقاء وفرض حصارا على دفاع الأرجنتين.

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وأضاف: كانت مباراة صعبة وكان اليوم صعبا. كان لدينا القليل من الوقت للراحة، وكنا مرهقين. كانت مباراة قوية بدنيا. نحن سعداء بهذا الفوز وهذه خطوة إضافية.

وتابع: لقد قطعنا خطوة جديدة، والآن تنتظرنا مباراة أخرى صعبة.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 35 عاما في ظهوره رقم 1000 في مسيرته ليبلغ حاجز تسعة أهداف في نهائيات كأس العالم في المجمل ويتجاوز رصيد سلفه ومواطنه الأسطورة دييغو مارادونا.

وأشاد ميسي بحشود المشجعين في قطر الذين جعلوا منتخب الأرجنتين يشعر كما لو كان يلعب على أرضه.

وقال ميسي بعد قيادة الاحتفالات على أرض الملعب: هذه لحظات لا تصدق. نريد أن نشكر كل الموجودين هنا. كل الأرجنتين تود أن تكون هنا.

"حالة الوحدة هذه والتي استمتعنا بها لفترة...جميلة للغاية. إنه لأمر لا يصدق أن تتفهم كيف يعايش المشجعون الأجواء في كل مباراة وينقلون لنا الكثير من العاطفة والطاقة. أشكرهم لأنه أمر لا يصدق".

"لعبنا من فترة قريبة (قبل أستراليا)، لم يكن لدينا متسع من الوقت للراحة. كنا نشعر بالقلق. كانوا (الاستراليون) أقوياء للغاية".

"لحسن الحظ، سجلنا الهدف وكنا نتقدم بهدف واحد ثم تقدمنا بهدفين. ثم واجهنا انتكاسة".

"هذه هي كأس العالم بالنسبة لك... فالمباريات دائما ما تكون صعبة".

وأضاف ميسي، الذي سيواجه منتخب هولندا في دور الثمانية: لقد قطعنا خطوة جديدة، والآن تنتظرنا مباراة أخرى صعبة.

وعن مشاعره تجاه أسرته خلال المشاركة في المونديال، قال ميسي: أفكر بهم منذ انطلاق المباراة وحتى صافرة النهاية، وأفكر في أطفالي، هم الآن في عمر يسمح لهم بفهم كرة القدم، تياجو كان حاضرا في الاستاد في بعض المباريات، هو يقدر معنى التواجد والمشاركة في كأس العالم.