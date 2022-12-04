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ماكرون مبابي
ماكرون مع مبابي خلال تتويج المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018

"نبوءة ماكرون" يحققها مبابي

العربية.نت
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توافقت نتيجة مباراة فرنسا وبولندا في ثمن نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 مع توقعات سابقة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولم تتوافق توقعات ماكرون(44 عاما) مع نتيجة المباراة (3-1) لصالح فرنسا وحسب بل كذلك مع جميع محرزي الأهداف في هذه المباراة التي أقيمت قبل قليل يوم الأحد.

كان ماكرون صرح لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية يوم السبت وقال: أعتقد أننا سنفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف. ليفاندوفسكي سيسجل هدفا وكذلك مبابي أو ربما جيرو، وهذا ما حدث فعليا في المباراة.

كان كيليان مبابي وأوليفييه جيرو سجلا أهداف منتخب الديوك (أحرز مبابي هدفين في الدقيقة 73والدقيقة 91) وأحرز أوليفيه هدفا في الدقيقة 44، بينما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف بولندا الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويعد ماكرون متابعًا جيدًا لكرة القدم، وهو من مشجعي نادي الجنوب مارسيليا، لكن سبق له محاولة إقناع مبابي الصيف الماضي بالبقاء في باريس سان جيرمان وتجاهل عرض ريال مدريد.

وتواجه فرنسا في ربع النهائي يوم السبت، الفائز من مباراة السنغال وإنجلترا.

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