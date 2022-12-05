بيليه يبعث برسالة للاعبي البرازيل قبل مواجهة كوريا

بعث أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه برسالة دعم من مستشفى في ساو باولو إلى لاعبي منتخب بلاده قبل مواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16 لنهائيات كأس العالم، المقامة حاليا في قطر، التي تجرى في وقت لاحق يوم الاثنين.

وكتب بيليه، الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات، على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي: في عام 1958، سرت في الشوارع وأنا أفكر في الوفاء بالوعد الذي قطعته لوالدي. أعلم أن الكثيرين قدموا اليوم وعودا مماثلة ويبحثون أيضًا عن أول كأس عالم لهم.

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أضاف بيليه: سأشاهد المباراة من المستشفى وسأعمل على تشجيع كل واحد منكم. حظا سعيدا!

وكان بيليه توج بكأس العالم للمرة الأولى حينما كان يبلغ من العمر 17 عاما في نسخة المسابقة التي أقيمت بالسويد عام 1958.

وتصدر بيليه (82 عاما) عناوين الصحف خلال الأيام الماضية بسبب مخاوف كبيرة بشأن صحته، بعد أن ذكرت صحيفة "فولها دي ساو باولو" أول أمس السبت أنه قد تم نقله لوحدة "العناية التلطيفية" في أحد المستشفيات المحلية، في ظل عدم استجابته للعلاج الكيميائي الذي يخضع له.

رغم ذلك، نفت عائلة بيليه التكهنات بأن أيقونة كرة القدم البرازيلية على وشك الموت.

وتم نقل بيليه، الذي استئصل ورما من القولون العام الماضي، إلى المركز الطبي الأسبوع الماضي للعلاج من مرض السرطان، حيث يستجيب بشكل جيد للعلاج، وفقا للمستشفى.