ديشان ينتقد "سلسلة" كوندي: يؤمن بالخرافات

انتقد المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشان ارتداء مدافعه جول كوندي لـ "سلسلة" خلال مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره البولندي.

ولم يلاحظ حكم المباراة ارتداء كوندي لـ "السلسلة" إلا بعد مرور أكثر من 40 دقيقة، خلال المواجهة التي حسمها منتخب فرنسا بثلاثة أهداف لهدف ليلاقي نظيره الإنجليزي في ربع النهائي.

مادة اعلانية

وقال ديشان عقب المباراة: لا أعلم لماذا فعل ذلك، لقد قلت له أنت محظوظ أنني لم ألاحظ أنك ترتديها.

وتابع: لا أعرف معناها لكن أعتقد أن كوندي يؤمن بالخرافات، رأيته يرتديها في التدريبات أيضًا، على كل حال لا يحق له ذلك.

وأضاف: الحكم أخبرنا لا يحق للاعبين ارتداء السلاسل أو الأساور أو النظارات الشمسية، هذا غير مسموح.

وختم: كنت أعتقد أنه خلعها، لكن يبدو أنه لم يفعل ذلك.