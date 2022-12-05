ديشان ينتقد "سلسلة" كوندي: يؤمن بالخرافات

وضع القراءة
100% حجم الخط
انتقد المدير الفني لمنتخب فرنسا ديدييه ديشان ارتداء مدافعه جول كوندي لـ "سلسلة" خلال مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره البولندي.
ولم يلاحظ حكم المباراة ارتداء كوندي لـ "السلسلة" إلا بعد مرور أكثر من 40 دقيقة، خلال المواجهة التي حسمها منتخب فرنسا بثلاثة أهداف لهدف ليلاقي نظيره الإنجليزي في ربع النهائي.
مادة اعلانية
وقال ديشان عقب المباراة: لا أعلم لماذا فعل ذلك، لقد قلت له أنت محظوظ أنني لم ألاحظ أنك ترتديها.
وتابع: لا أعرف معناها لكن أعتقد أن كوندي يؤمن بالخرافات، رأيته يرتديها في التدريبات أيضًا، على كل حال لا يحق له ذلك.
وأضاف: الحكم أخبرنا لا يحق للاعبين ارتداء السلاسل أو الأساور أو النظارات الشمسية، هذا غير مسموح.
وختم: كنت أعتقد أنه خلعها، لكن يبدو أنه لم يفعل ذلك.
اقرأ أيضاً
-
إنجلترا تتجاوز السنغال بسهولة وتضرب موعداً مع فرنساتأهلت إنجلترا دون عناء كبير إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بعد الفوز 3-صفر على السنغال في استاد البيت يوم الأحد.ورغم البداية القوية ... رياضة عالمية
-
عرض مبهر من مبابي يقود فرنسا إلى ربع النهائيسجل أوليفييه جيرو هدفا وأضاف المتألق كيليان مبابي هدفين رائعين لتفوز فرنسا 3-1 على بولندا في دور الستة عشر بكأس العالم لكرة القدم في قطر يوم الأحد.وهز ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية