سرقة واقتحام.. تفاصيل ساعات الرعب التي عاشتها عائلة ستيرلنغ

كشفت تقارير صحافية عن تفاصيل واقعة السطو المسلح التي تعرضت لها عائلة الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلنغ وأجبرته على مغادرة قطر قبل ساعات على انطلاق مباراة إنجلترا والسنغال يوم الأحد بدور الـ16.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إن جناح تشيلسي لن يخوض مباراة إنجلترا والسنغال لأسباب عائلية، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، وجاء الإعلان المفاجئ قبل ساعات من موعد انطلاق المباراة أمام بطل كأس إفريقيا.

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وقالت "ديلي ميل" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: أجبر ستيرلنغ على العودة من قطر إلى لندن بعد أن اقتحم لصوص منزله، وخرج من قائمة مواجهة إنجلترا والسنغال بعد أن علم باقتحام منزله من قبل اللصوص.

وأفاد مصدر مقرّب من عائلة اللاعب لصحيفة "ذا صن": الأمر كان مرعبا وصادما لجميع أفراد العائلة. القلق كان يأكل رحيم حينما علم بالأمر.

وتابع: العصابة سرقت ساعات يقدر ثمنها بـ300 ألف جنيه إسترليني، الشرطة قضت ساعات بالمنزل تحقق في الأمر، بعدما أطلقت خطيبة سترلينغ جرس الإنذار للاستغاثة.

وأضاف: اثنان من أطفال اللاعب الثلاثة كانا بالمنزل حينها رفقة والدتهما.

وحذر سابقًا رئيس وحدة استخبارات وطنية إنجليزية تركز على الجريمة المنظمة الخطيرة من تصاعد المداهمات على النجوم بسبب قيام العصابات بالبحث عن مواقعهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ملفهم الشخصي يساعد على جعلهم أهدافًا لأنهم يقومون بعرض ممتلكاتهم الثمينة بالإضافة إلى الكشف عن معلومات حول خططهم.

ولدى ستيرلنغ ثلاثة أطفال من خطيبته بيج ميليان (البالغة من العمر 27 عامًا): ابنته الكبرى، ميلودي روز، بالإضافة إلى ولدين، تياغو وتاي.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض لها الإنجليزي لأمر مشابه، إذ تم استهدافه في 2018 حينما كان يدافع عن ألوان مانشستر سيتي.