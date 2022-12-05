فينيسيوس يشعر بـ "الظلم" بسبب نايكي

أكد موقع "يو.أو.ال" على الإنترنت يوم الأحد أن البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يسعى لفسخ اتفاق الرعاية مع شركة نايكي للملابس والأدوات الرياضية، مضيفا أن اللاعب يشعر بأنه تلقى معاملة غير عادلة من الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.
وذكر التقرير أن فينيسيوس جونيور، الذي يلعب حاليا مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم بقطر، اتصل بالمحامين للسعي إلى إقامة دعوى بهدف إنهاء العقد الذي يستمر حتى عام 2028.
ولم ترد شركة نايكي على الفور على طلبات التعليق وذلك خارج ساعات العمل.
ويعتبر فينيسيوس جونيور (22 عاما) أحد أكبر صفقات نايكي في البرازيل، والذي يرتبط بعقد رعاية مع شركة صناعة الملابس الرياضية الأمريكية، بعد أن فسخت الشركة صفقة رعايتها لنيمار في عام 2021.
-
فينيسيوس يريد استغلال كرة القدم لتحقيق أهداف أهميمثل فينيسيوس جونيور رمزا للجيل الجديد من المواهب البرازيلية المتميزة، ويبدو أنه بلغ القمة في الوقت المناسب مع وصول منتخب بلاده إلى قطر كمرشح للفوز ... رياضة
-
فتح تحقيق بالإهانات العنصرية تجاه فينيسيوسفتح الادعاء العام في إسبانيا تحقيقاً بالاهانات العنصرية التي طالت البرازيلي فينيسيوس جونيور قبل وخلال مباراة ديربي العاصمة بين فريقه ريال ومضيفه ... رياضة
-
تيتي يوجه رسالة لفينيسيوس جونيورتيتي يوجه رسالة لفينيسيوس جونيور..ولا ليغا يرفع تقريره بمخالفات ديربي مدريد..وفي يوم ميلاده.. رونالدو يعيد ناديه إلى الحياة. الرياضة في دقيقتين