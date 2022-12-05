ماني "فخور" بزملائه

أشاد المهاجم السنغالي ساديو ماني بأداء زملائه في المنتخب السنغالي لكرة القدم خلال المباراة أمام المنتخب الإنجليزي بالدور الثاني (دور الستة عشر) لبطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر، رغم الهزيمة صفر - 3 والخروج من البطولة.
وكتب ماني مهاجم بايرن ميونخ الألماني على "انستغرام" بعد مباراة الأمس: الناس فخورون بأدائكم.
وأوضح ماني أن المنتخب "مثل بجدارة" العلم السنغالي.
وكان المنتخب السنغالي مع نظيره المغربي هما فقط من اجتازا الدور الأول بالمونديال الحالي من بين خمسة منتخبات إفريقية شاركت في هذه النسخة، ولكن الفريق مني الأحد بأكبر هزيمة له في تاريخ مشاركاته بالمونديال.
وكان ماني (30 عاما) أصيب قبل البطولة الحالية بأيام قليلة خلال مشاركته مع بايرن في مباراة بالدوري الألماني ليغيب عن صفوف المنتخب السنغالي في هذا المونديال حيث خضع لجراحة بسبب الإصابة. وقال ماني: سنواصل التعلم.
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