ميسي "مصدوم" بسبب منتخب ألمانيا

أعرب نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي عن دهشته من الخروج المبكر للمنتخب الألماني من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وأوضح ميسي (35 عاما) في تصريحات لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية الرياضية: "نعم، اندهشت" مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع إخفاقا مبكرا آخر للمنتخب الألماني في المونديال.

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وودع المنتخب الألماني المونديال من الدور الأول (دور المجموعات) للنسخة الثانية على التوالي.

وقال ميسي إن المنتخب الألماني يضم بين صفوفه عددا من اللاعبين المهمين كما أنه فريق شاب. وأوضح: المنتخب الألماني دائما بين أفضل الفرق.

وخلال مسيرة ميسي مع المنتخب الأرجنتيني، خسر الفريق أمام المنتخب الألماني ثلاث مرات في كأس العالم، وكان ذلك في دور الثمانية بكل من نسختي 2006 و2010 وفي نهائي البطولة بنسخة 2014 .

وأشار ميسي إلى أن عدم وصول المنتخب الألماني للأدوار الإقصائية في المونديال للنسخة الثانية كان مفاجأة بالنسبة له كما يؤكد مدى صعوبة وقوة المونديال الحالي. وأوضح: ويوضح هذا أيضا أن اسم الفريق ليس مهما.

وسافر ميسي مع المنتخب الأرجنتيني إلى قطر بعد 36 مباراة متتالية حافظ فيها الفريق على سجله خاليا من الهزائم، وكان على بعد مباراة واحدة من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم المنتخب الإيطالي (37 مباراة متتالية بلا هزيمة)، ولكن تعرض للهزيمة في مباراته الأولى بالمونديال الحالي أمام المنتخب السعودي 1 - 2 .

وبعدها ، فاز المنتخب الأرجنتيني في مباراتيه التاليتين بدور المجموعات على منتخبي المكسيك وبولندا بنفس النتيجة 2 - صفر ليتأهل إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) ، الذي تغلب فيه على نظيره الأسترالي 2 - 1 .