المغرب يصنع التاريخ ويصل ربع نهائي المونديال على حساب إسبانيا

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أصبح المغرب أول بلد عربي يصل دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبه بركلات الترجيح على إسبانيا في دور الستة عشر يوم الثلاثاء.
وانتصر المغرب 3-1 في ركلات الترجيح عقب تعادل الفريقين دون أهداف بعد وقت إضافي في استاد المدينة التعليمية، ليصبح المنتخب المغربي أيضا أول فريق إفريقي يصل هذه المرحلة في كأس العالم منذ غانا في نهائيات 2010.
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وسجل أشرف حكيمي، المولود في إسبانيا وخريج أكاديمية ريال مدريد، الركلة الحاسمة في شباك الحارس أوناي سيمون بعد فشل لاعبي إسبانيا في تسجيل أي من ركلاتهم.
وخلال 90 دقيقة ثم الوقت الإضافي، استحوذت إسبانيا على الكرة لفترات أطول لكنها فشلت في صنع فرص حقيقية أمام الدفاع المغربي الصلب.
ويلتقي المغرب في دور الثمانية مع البرتغال أو سويسرا.
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