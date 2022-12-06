زوجة حكيمي: سأفرح إذا فازت إسبانيا

كشفت الإسبانية هبة عبوك زوجة المغربي أشرف حكيمي أنها ستخرج منتصرة في كلا الحالتين خلال مباراة إسبانيا والمغرب بدور الـ16 في كأس العالم المقامة يوم الثلاثاء.

ويواجه حكيمي وزملاؤه المنتخب الإسباني في مباراة سيلاقي الفائز منها الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا بربع نهائي المونديال.

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وقالت عبوك في تصريحات لـ "ماركا": أنا سعيدة للغاية لوصول المغرب لهذا الدور، سأذهب لمشاهدة المباراة من الملعب، الأجواء التي يصنعها المشجعون المغربيون رائعة للغاية، وكذلك مشجعو إسبانيا أيضًا.

وتابعت: بالكاد استطعت أن أرى أشرف منذ أسبوع، إنه في كامل تركيزه وأتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد معه.

وأضافت: سأساند المغرب أمام إسبانيا لأن زوجي يلعب هناك، بغض النظر عن نتيجة المباراة، سأكون سعيدة في كلتا الحالتين، سأفرح إذا فازت إسبانيا لأنها بلادي وأحملها في قلبي، فقد ولدت وترعرعت بمدريد وأنا مشجعة لريال مدريد.

وتحمل عبوك الجنسية الإسبانية لكن عائلتها تنحدر من أصول تونسية ليبية.