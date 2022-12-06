كين يهاجم البرازيليين: هل نحن في برنامج "رقص"؟

لم تنل احتفالات لاعبي البرازيل ومدربهم تيتي بالرقص عقب هز شباك كوريا الجنوبية ضمن دور الـ16 من كأس العالم 2022 إعجاب الجميع، لاسيما روي كين قائد مانشستر يونايتد الأسبق.

وقدمت البرازيل المرشحة للفوز بكأس العالم لكرة القدم عرضا أسعد الجماهير وأنزل الرعب في المنافسين المحتملين يوم الاثنين، لتسحق كوريا الجنوبية 4-1 بفضل أربعة أهداف في الشوط الأول.

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وقال روي كين لتلفزيون (آي.تي.في) البريطاني: رأيت الكثير من الرقص لدرجة جعلتني أعتقد أننا في برنامج راقص. لا أصدق ذلك حقًا.

وتابع: يقول الناس إنها ثقافتهم. لكنني أعتقد أنه عدم احترام للمنافس في الحقيقة.

وأضاف: لقد سجلوا أربعة أهداف وقاموا بذلك في كل مرة، ثم جاء دور المدرب، لا أرى أن هذا شيء جيد.

وأوضح تيتي مدرب البرازيل في تصريحات عقب المباراة أنه لا يوجد تفسير آخر لتلك الرقصات سوى الفرحة بالهدف والفرحة بالفريق وبالأداء.