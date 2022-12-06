لاعب إنجلترا: التركيز على مبابي فقط "سذاجة"

أكد لوك شاو لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم أن تركيز فريقه لن ينصب على كيليان مبابي وحده خلال المواجهة أمام فرنسا في دور الثمانية لمونديال قطر.

وفاز المنتخب الإنجليزي على نظيره السنغالي 3 - صفر في الوقت الذي فازت فيه فرنسا على بولندا 3 - 1 ليضرب الفريقان موعدا في دور الثمانية لكأس العالم يوم السبت المقبل.

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وأكد شاو أن منتخب الأسود الثلاثة عليه أن يضع في اعتباره أن منتخب فرنسا عامر بالمواهب، وعدم التركيز فقط على مبابي نجم باريس سان جيرمان، والذي سجل خمسة أهداف في مونديال قطر.

وقال شاو: بالطبع بعد أدائه أمام بولندا، سيزداد النقاش حوله، لكننا ندرك أنه لاعب من طراز عالمي.

وأضاف: أعتقد أنه سيكون من السذاجة التركيز عليه فقط، إنهم أبطال العالم لسبب، علينا التركيز عليهم كفريق بالكامل.

وأكد: لديهم لاعبين مذهلين على مستوى جميع الخطوط، لذا تركيزنا لن ينصب بالكامل عليه (مبابي) لكن من الرائع خوض هذه المباراة.