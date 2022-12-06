مبابي "يتعافى" بعيدًا عن تدريبات فرنسا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن كيليان مبابي غاب عن التدريب الجماعي للفريق الذي يستعد لمواجهة إنجلترا في دور الثمانية لكأس العالم يوم السبت.



وقال الاتحاد يوم الثلاثاء: كيليان مبابي يعمل في غرفة التعافي، وهذا أمر معتاد بعد يومين من المباراة.



وسجل مبابي (23 عاما) هدفين ليقود فرنسا للفوز 3-1 على بولندا في دور الستة عشر ليرتفع رصيده إلى خمسة أهداف في قطر وتسعة إجمالا في تاريخ مشاركاته في كأس العالم.

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