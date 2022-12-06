مبابي "يتعافى" بعيدًا عن تدريبات فرنسا

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أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن كيليان مبابي غاب عن التدريب الجماعي للفريق الذي يستعد لمواجهة إنجلترا في دور الثمانية لكأس العالم يوم السبت.
وقال الاتحاد يوم الثلاثاء: كيليان مبابي يعمل في غرفة التعافي، وهذا أمر معتاد بعد يومين من المباراة.
وسجل مبابي (23 عاما) هدفين ليقود فرنسا للفوز 3-1 على بولندا في دور الستة عشر ليرتفع رصيده إلى خمسة أهداف في قطر وتسعة إجمالا في تاريخ مشاركاته في كأس العالم.
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