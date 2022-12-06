مدرب إنتر ميلان يكشف: أونانا دفع ثمن "سوء فهم"

أرجع سيموني إنزاغي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي، استبعاد حارس مرماه أندري أونانا من منتخب الكاميرون خلال مونديال قطر 2022 إلى "سوء فهم".

وجرى استبعاد أونانا (26 عاما) من قائمة الأسود خلال المباراة الثانية في المونديال أمام صربيا، وغادر قطر قبل المباراة الأخيرة أمام البرازيل.

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وأصدر أونانا بيانا عقب استبعاده الصادم من المونديال، وهو القرار الذي أرجعه مسؤولو الكاميرون لأسباب "انضباطية".

وتردد أن ريغوبرت سونج مدرب الكاميرون انتقد أداء أونانا خلال المباراة التي خسرها الأسود أمام سويسرا بهدف دون رد، حيث سجل الحارس رقما قياسيا بكأس العالم فيما يتعلق بلمس الكرة خارج منطقة الجزاء، إذ تكرر معه الأمر 26 مرة.

وتحدث إنزاغي مع أونانا منذ رحيله عن قطر، ولا يعتقد أن الحارس تأثر بما جرى، حيث قال يوم الثلاثاء: لقد تحدثت مع اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم، لدينا أربعة لاعبين بلغوا دور الثمانية.

وأشار: روميلو لوكاكو وأونانا خرجا، سيصلا بين يومي الجمعة والسبت وينضمان للفريق، من الناحية الجسدية هما في حالة جيدة، ننتظرهما.

وأوضح: كان هناك سوء فهم دفع أونانا ثمنه، ولكني تحدثت معه وهو يتحلى بالهدوء.

وتابع: يمكنني الحديث عما حدث في إنتر، إنه فتى إيجابي، عندما يضطر للجلوس على مقاعد البدلاء فإنه يمتثل، وعندما يلعب يؤدي.