نجم هولندا لا يهتم بـ "حالة حِداد" ميسي

لم يعط نجم كرة القدم الهولندي دينزل دومفريس اهتماما كبيرا بالضجة الهائلة المثارة حول النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي قبل مباراة المنتخبين سويا في دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2022في بقطر.

ويلتقي المنتخبان يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية للمونديال، ويرى كثيرون أن ميسي قادر على قيادة فريقه لاجتياز العقبة الهولندية وبلوغ الدور قبل النهائي.

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وقال دومفريس (26 عاما): المباراة لا يحسمها لاعب واحد. لدينا أيضا مهمة وهي إسعاد قلوب الهولنديين. هذا هو الشيء الوحيد الذي نتواجد هنا من أجله.

ووقال له الصحافي: هل تدرك أن إقصاء ميسي سيضع العالم أجمع في حالة حداد وليس الأرجنتين فقط؟، فأجاب اللاعب: أعتقد أن لدينا 16 مليون شخص في هولندا لن نضعهم في حداد، هذا هو الاستثناء ونلعب من أجل ذلك.

وسجل دومفريس هدفا وصنع هدفين في مباراة الفريق أمام نظيره الأمريكي في الدور الثاني للبطولة، وأحرز جائزة أفضل لاعب في المباراة.

والآن عليه أن يكون في مواجهة ميسي كجزء من أدواره في الملعب خلال المباراة المرتقبة أمام المنتخب الأرجنتيني.

ولكن اللاعب يفضل الحديث عن فريقه؛ حيث قال: لدينا الكثير من المهارات في الفريق. هناك مساحة للتحسن.

ولم يكن دومفريس ضمن صفوف المنتخب الهولندي عندما خسر أمام نظيره الأرجنتيني في الدور قبل النهائي لمونديال 2014 بالبرازيل.

وخلال مونديال 2014، ضمت قائمة المنتخب الهولندي وقتها ثلاثة فقط من لاعبي الفريق الحالي هم ممفيس ديباي ودالي بليند وستيفان دي فراي.