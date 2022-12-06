نيمار متأثرًا: كنت أقضي الليل وأنا أبكي

أقر نيمار مهاجم البرازيل بأنه كان يخشى انتهاء مشواره في كأس العالم لكرة القدم عقب إصابته في المباراة الأولى في قطر بتورم شديد بالكاحل، ما جعل مذاق هدفه في دور 16 خلال الفوز 4-1 على كوريا الجنوبية يوم الاثنين مذهلا.
ونفذ نيمار ركلة جزاء في الدقيقة 13 لتصبح النتيجة 2-صفر أمام المنافس الآسيوي في أول مباراة يلعبها منذ إصابته أمام صربيا يوم 24 نوفمبر الماضي.
وأبلغ الصحافيين: الليلة التي تعرضت فيها للإصابة كانت قاسية جدا بالنسبة لي لأنني فكرت في آلاف الأشياء، شكوك ومخاوف، لكنني نلت الدعم من زملائي وعائلتي" مشيرا إلى أنه كان يقضي الليل يبكي.
وأضاف: كان يجب أن أعثر على القوة التي لم تكن موجودة تماما لدي.
وشكر مهاجم باريس سان جيرمان الجماهير على رسائل الدعم وكذلك الجهاز الطبي للبرازيل للعمل على تعافيه سريعا، مؤكدا أنه لم يشعر بأي ألم بكاحله في مباراة كوريا.
وستلتقي البرازيل مع كرواتيا في دور الثمانية يوم الجمعة، بعدما تفوق المنتخب الأوروبي بركلات الترجيح على اليابان في وقت سابق بدور 16 عقب التعادل 1-1.
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