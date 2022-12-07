أزمة المحروقات تجمد النشاط الرياضي في سوريا

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي، أعلى سلطة رياضية في سوريا، تعميما يوم الأربعاء بتأجيل كافة الأنشطة الرياضية في خضم شحّ كبير في المحروقات، من أجل تخفيف العبء عن الأندية الرياضية

وكشف رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد فراس معلا في تصريح إذاعي لبرنامج "استديو1" عن "إيقاف كافة الأنشطة الرياضية في سوريا حتى نهاية العام الجاري بسبب الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها البلاد".

مادة اعلانية

بدوره، قال مهند فقير أمين عام اتحاد كرة القدم لوكالة فرانس برس انه تقرر "تأجيل بطولات الدوري المحلي لكرة القدم بسبب صعوبة تنقل الأندية لعدم توفر المشتقات النفطية".

وجاء في تعميم لاتحاد كرة القدم يوم الأربعاء: قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، إيقاف النشاط الرياضي لكافة الدرجات والفئات العمرية على أن يتم تحديد العودة إلى النشاط بداية العام القادم 2023.

وبسبب وصول نادي الجزيرة من الحسكة إلى دمشق وهي أرضه الافتراضية، تقرّر أن يخوض مباراتيه المقررتين ضمن المرحلتين السابعة والثامنة من بطولة الدوري مع المجد يوم السبت المقبل ومع الفتوة يوم الأربعاء 14 ديسمبر الجاري على ارض ملعب مدينة الجلاء.

وأصدرت الحكومة خلال الأيام الماضية قرارات تقشفية عدة، بينها تعطيل المؤسسات العامة ليومين إضافيين ووقف جميع مهمات السفر التي يترتب عليها صرف محروقات.

كما خرجت مراكز تابعة للشركة السورية للاتصالات عن الخدمة مؤقتاً بسبب صعوبة تأمين الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية.