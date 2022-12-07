الشرطة البريطانية تحقق في اعتقال شخصين بسبب "منزل ستيرلنغ"

تحقق الشرطة البريطانية فيما إذا كانت هناك أي صلة بين احتجاز رجلين ليلة الثلاثاء للاشتباه بمحاولة سطو، وعملية اقتحام منزل رحيم ستيرلنغ، نجم منتخب إنجلترا لكرة القدم، يوم السبت.

وأبلغت عائلة ستيرلنغ الشرطة عن تعرضها لحادث سطو، يوم السبت الماضي، بعد اكتشاف سرقة متعلقات ثمينة، ليغادر اللاعب معسكر المنتخب الإنجليزي، الذي يشارك في نهائيات كأس العالم حاليا بقطر، للعودة إلى المملكة المتحدة، قبل لقاء منتخب إنجلترا مع نظيره السنغالي بدور الـ16 للمونديال.

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تدرس الشرطة الآن ما إذا كان هناك أي صلة بين احتجاز اثنين في قرية أوكسشوت ليلة الثلاثاء واقتحام منزل ستيرلنغ في نفس المنطقة.

وألقي القبض على رجلين للاشتباه بمحاولتهما القيام بعملية سطو الليلة الماضية في منطقة أوكسشوت، وذكر بيان صادر عن الشرطة، يوم الأربعاء،"إنهما محتجزان حاليا".

أوضح البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): بعد ورود تقارير عن نشاط مشبوه حوالي الساعة 40ر6 مساء، تم نشر عدد من أفراد القوات، بما في ذلك وحدة الكلاب ومروحية الشرطة. كما قدم زملاؤنا من شرطة النقل البريطانية المساعدة.

أضاف البيان: لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ما إذا كانت هناك أي صلة بين هذه الاعتقالات والسرقة التي تم إبلاغنا بها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن يوم الأحد استبعاد ستيرلنغ من لقاء إنجلترا والسنغال، بسبب انشغاله بمسألة عائلية.

أشارت مصادر مقربة من اللاعب في البداية إلى اقتحام متسللين مسلحين منزله بينما كانت عائلته بداخله، لكن تصريحات الشرطة اللاحقة أفادت بأن سكان المنزل أبلغوا عن فقد بعض الأشياء بعد عودتهم إلى منزل العائلة من رحلة دولية.

ولم يصدر اتحاد الكرة الإنجليزي أي تحديث رسمي حتى الآن فيما يتعلق بموعد عودة ستيرلنغ إلى قطر، فيما يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة مرتقبة ضد نظيره الفرنسي في دور الثمانية بالمونديال يوم السبت.