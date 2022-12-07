مهاجم إسبانيا: خرجنا من كأس العالم بسبب "عوامل خارجية"

أبدى فيران توريس مهاجم المنتخب الإسباني استياءه مما وصفه بالعوامل الخارجية، والتي كلفت منتخب بلاده الخروج من دور الـ16 بكأس العالم لكرة القدم في قطر، وذلك عقب الخسارة بضربات الترجيح أمام نظيره المغربي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وخرج منتخب إسبانيا من البطولة في دور الـ16 بعد الأداء الرائع الذي قدمه ياسين بونو حارس المغرب وقاد منتخب بلاده للفوز 3 - صفر بضربات الترجيح.

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وكان الفريق الذي يدربه لويس إنريكي المستحوذ الأكبر على الكرة بنسبة 77 بالمئة طوال 120 دقيقة، لكنه لم ينجح في ترجمة تفوقه إلى أهداف بتسديد كرة واحدة فقط على المرمى طوال المباراة، فيما أضاع كل من بابلو سارابيا وكارلوس سولير وسيرخيو بوسكيتس في ضربات الترجيح.

وأصبح المنتخب الإسباني أول فريق يخسر أربع مرات بضربات الترجيح في البطولة، لكن توريس أكد أن فريقه لم يكن لديه ما يفعله أكثر من ذلك.

وقال توريس: لقد قدمنا كل ما لدينا طوال 120 دقيقة، لم نحقق نجاحا أمام المرمى وكان ذلك صعبا، لقد أغلقوا كل المنافذ أمامنا، ولعبوا بذلك الشكل ولم تكن لدينا فرص سانحة.

وأضاف: نشعر بالإحباط لأننا كنا متفوقين في المباراة لكننا لم نكن قادرين على ترجمة تلك الفرص التي سنحت لنا، وكانت هناك عوامل خارجية لم تساعدنا.