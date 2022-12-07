هل يشارك رونالدو أساسيًا أمام المغرب؟ مدربه يكشف

أكد فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي أن دور القائد كريستيانو رونالدو مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022 ينبغي تحديده، وذلك بعد استبعاده من التشكيل الأساسي خلال الفوز الكاسح على سويسرا 6 - 1 يوم الثلاثاء بدور الستة عشر.

وشارك رونالدو (37 عاما) من على مقاعد البدلاء أمام سويسرا، حيث بدأ سانتوس المباراة بجونكالو راموس مهاجم بنفيكا، الذي أحرز ثلاثة أهداف (هاتريك).

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ورددت الجماهير اسم رونالدو في استاد لوسيل، قبل الدفع به في الدقائق الأخيرة.

وهذه هي المرة الأولى التي يغيب فيها رونالدو عن التشكيل الأساسي للبرتغال خلال البطولات الكبرى، منذ يورو 2008.

ولدى سؤاله عن رونالدو، قال سانتوس: هذا شيء ينبغي تحديده، أرتبط بعلاقة وثيقة معه، دائما كان الوضع كذلك، أعرفه منذ 19 عاما.

ونقلت وكالة الانباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن سانتوس قوله: العلاقة بيننا في تطور، رونالدو وأنا لا نفسر أبدًا الجانب الإنساني للمدرب واللاعب (فيما يتعلق) بما يتعين علينا القيام به أثناء المباراة. سأعتبره دائما لاعبا مهما في الفريق من خلال دوري.

ولدى سؤاله بشكل مباشر عما إذا كان رونالدو سيشارك أمام المغرب في دور الثمانية لكأس العالم، قال سانتوس: رونالدو سيكون له دور بكل تأكيد، جميع اللاعبين على مقاعد البدلاء يمكن الاستعانة بهم، إذا لم يتواجدوا في التشكيل الأساسي، سيكون بإمكانهم المشاركة لاحقا.

وأشار: من المهم النظر إلى نموذج تاريخ هذا اللاعب، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم فيما يتعلق باللعب الاحترافي، وكونه القائد، كل ما علينا التفكير فيه هو الفريق بشكل جماعي.