الإعلان عن جدول مباريات الدور الأول لكأس الدرعية للتنس

أقيمت قرعة كأس الدرعية للتنس 2022 التي تقام منافساتها بين يومي 8-10 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الدرعية، بحضور عدد من لاعبي التنس الدوليين في قرية الدرعية الرياضية.

وأسفرت قرعة البطولة التي سيشارك فيها 12 من اللاعبين المصنفين عالمياً منهم خمسة من أفضل 10 لاعبين في العالم، عن تأهل 4 مصنفين لدور ربع النهائي، هم؛ ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الرابع عالمياً، ودانييل ميدفيديف المصنف السابع في التصنيف العالمي، وأندري روبليف المصنف الثامن عالمياً، وتايلورفريتز المصنف التاسـع في التصنيف العالمي.

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ومن المقرر أن تقام أولى مباريات الدور الأول في أول أيام البطولة بين اللاعب ستان فافرينكا المصنف 150 عالمياً ضد ماتيو بيريتيني المصنف رقم 20، والفائز منهما يقابل أندري روبليف، فيما سيتقابل اللاعب دومينيك تيم المصنف 102 مع ألكسندر زفيريف الذي يحتل المرتبة 12 في المباراة الثانية، والفائز منهما يقابل دانييل ميدفيديف.

ويواجه كاميرون نوري المصنف 14 عالمياً اللاعب نيك كيريوس المصنف 22 في ثالث المباريات، والفائز سيقابل ستيفانوس تسيتسيباس، فيما سيتنافس في المباراة الرابعة اللاعب هوبرت هوركاتش المصنف41 مع دومينيك ستريكر المصنف 155 عالمياً، والفائز منهما سيقابل اللاعب تايلور فريتز.

وسيشهد اليوم الثاني مباريات الزوجي بين الخاسرين في اليوم الأول، بالتزامن مع إقامة مباريات نصف نهائي الفردي، على أن يقام نهائي بطولة الفردي والزوجي في اليوم الختامي السبت المقبل.

يشار إلى أن منافسات كأس الدرعية للتنس ستستمر لمدة ثلاثة أيام.