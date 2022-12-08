بعثة ألميريا الإسباني تصل الرياض استعدادا لمواجهة النصر

وصلت بعثة ألميريا الإسباني إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادًا للمباراة الودية أمام النصر يوم الجمعة.

وكان تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية قد أعلن أكتوبر الماضي عن إقامة مباراة ودية بين الفريقين تحتضنها العاصمة الرياض.

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ولا تعد هذه هي المواجهة الأولى بين ألميريا والفرق السعودية، إذ لعب مع الهلال خلال تحضيرات الفريقين للموسم الحالي بمدينة برمنغهام الإنجليزية أغسطس الماضي، وانتصر الفريق السعودي 2-1.

ويملك تركي آل الشيخ نادي ألميريا الذي صعد إلى "لا ليغا" مطلع الموسم الجاري.