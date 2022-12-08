تيتي: سأواصل الرقص.. من يهاجمنا لا يعرفنا

أكّد مدرّب منتخب البرازيل تيتي أنه سيواصل الرقص عندما يسجّل فريقه هدفاً، عشية مواجهته لكرواتيا في الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 في كرة القدم على استاد المدينة التعليمية، الجمعة.

وجاء كلام تيتي ردا على بعض الأصوات التي ارتفعت منتقدة مبالغة اللاعبين البرازيليين في الاحتفال، بكل من الأهداف الأربعة التي سجلوها في مرمى كوريا الجنوبية (4-1) في الدور ثمن النهائي.

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ولم يكتف اللاعبون البرازيليون بالاحتفال مطولا مع كل هدف، حتى أنهم ذهبوا إلى حد أداء ما أسموه "رقصة الحمام" إلى جانب مدربهم البالغ 61 عامًا.

وقال روي كين، الدولي الايرلندي السابق "لا يجب أن تفعل ذلك في كل مرة. إنه عدم احترام". وتابع"حتى مدربهم شارك! أنا لا أحب ذلك".

لكن تيتي رد عل ذلك في مؤتمر صحافي يوم الخميس بقوله: لا أريد التعقيب على أناس لا يعرفون أو على عدم دراية بثقافتنا وفرحنا، وظيفتي احترام عملي وسأظل كما انا عليه، احترم ثقافة الاخرين.

واضاف: من يعرفني يدرك باني احب الرقص، وبالتالي سأواصل الرقص. حتى الاطفال الصغار يرقصون بهذه الطريقة، ولا اعتقد بان هذه الطريقة تقلل من احترام احد.

ووصف المنتخب الكرواتي وصيف النسخة الاخيرة من مونديال 2018 بانه "يملك عناصر قوية من الناحية التكتيكية ويتمتعون بمهارات عالية والامر لا يتعلق فقط بتمرير الكرة". وتطرق الى عدم تسجيل فريقه اي هدف في الشوط الاول في دور المجموعات حيث فاز على صربيا 2-صفر وعلى سويسرا 1-صفر قبل ان يخسر بالتشكيلة الرديفة امام الكاميرون صفر-1 بعد ان ضمن التأهل فقال "نحاول التسجيل بأسرع وقت ممكن لكن هذا الامر لا يحصل دائما"، علماً ان سيليساو سجلت رباعية في أول 36 دقيقة بمواجهة كوريا الجنوبية.

وتوجه الى الاسطورة بيليه (82 عاماً) الذي يتعافى من أزمة صحية دخل على اثرها المستشفى في الأيام الاخيرة: اتمنى لك الشفاء العاجل، انت مصدر الهام لنا جميعا.