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ميسي
ميسي يبحث عن كأس العالم الأول في مسيرته

رئيس الأرجنتين السابق: فوز ميسي بكأس العالم أهم من عودتي للرئاسة

العربية.نت
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أكد ماوريسيو ماكري الرئيس السابق للأرجنتين أنه يفضل فوز قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي بكأس العالم على عودته لرئاسة البلاد مجددًا.

وقال ماكري في تصريحات نقلتها "TYC Sports": كأس العالم لميسي أم عودتي للرئاسة؟ فوز ميسي أولوية الآن، هذا أمر لا شك فيه.

وتابع: إنه ليس أفضل لاعب في العالم فقط، بل 80% من الناس يريدونه بطلًا للمونديال، أراه أكثر نضجًا ويهتم بجميع زملائه في تلك اللحظات الحاسمة.

وختم: الأرجنتين من بين المرشحين للبطولة، هناك فرق تبدو أفضل نسبيًا مثل البرازيل وفرنسا، لكننا لم نستهلك نسبتنا من الحظ بعد.

ماكري هو الرئيس الثاني والخمسين للأرجنتين، حكم البلاد بين 2015 و2019، ورأس سابقًا نادي بوكا جونيورز.

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