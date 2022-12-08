زميله يتحدى: مبابي سيضحك أخيراً أمام ووكر

يثق يوسف فوفانا لاعب وسط فرنسا، أن المهاجم كيليان مبابي هو من سيضحك أخيرا بعد مواجهة إنجلترا في دور الثمانية يوم السبت المقبل، بعد أن قال كايل ووكر إنه لن يدع المهاجم الفرنسي يقف أمام طموحه للفوز بكأس العالم.

وقد تكون المواجهة الفردية بين ووكر الظهير الأيمن لإنجلترا ومبابي مهاجم فرنسا، هي الحاسمة في نتيجة المباراة التي ستجمع لأول مرة بين المنتخبين في دور خروج المغلوب لبطولة كبرى.

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وبينما تحدث ووكر باستفاضة عن إمكانية إيقاف مبابي يوم الأربعاء، فإن المهاجم الفرنسي التزم الصمت.

وقال فوفانا في المؤتمر الصحافي يوم الخميس: إذا كان يعرف كيفية إيقاف كيليان فهنيئا له.

وأضاف: لكن هناك 19 فريقا في الدوري الفرنسي وعدة فرق أخرى في دوري أبطال أوروبا تنتظر الحل (لإيقاف مبابي) سنعرف الحقيقة في أرض الملعب، ونحن نثق تماما في كيليان.

وأضاف للصحافيين: كيليان لا يقرأ الصحف، متأسف لكم. هو لا يقرأ ما تكتبون، هو يضع تركيزه على المباراة ويركز على ما يجب أن يفعله الفريق وما يجب أن يفعله هو. أشعر أنه هادئ جدا ولديه إصرار.

وكان فوفانا من بين المجموعة البديلة التي شاركت في مباراة فرنسا الأخيرة في دور المجموعات والتي خسرتها 1-صفر ضد تونس.

وأدت هذه النتيجة إلى بعض التعليقات التي أفادت أن فرنسا تفتقر إلى العمق في التشكيلة، في حين أن إنجلترا تملك العديد من اللاعبين المميزين على مقاعد البدلاء.

وقال فوفانا: لكل شخص الحق في إبداء رأيه وسيكون الأمر متروكا لنا لإثبات أنهم على خطأ.

وسيلعب الفائز من هذه المواجهة مع المغرب أو البرتغال من أجل الوصول للنهائي يوم 18 ديسمبر. وقال دايو أوباميكانو مدافع فرنسا "الفريق الذي سيرتكب أخطاء أقل سيفوز باللقاء".