الركراكي: سأكون سعيداً إذا غاب رونالدو

يأمل وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، في بقاء قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء مجددا حينما يتواجه المنتخبان بربع نهائي كأس العالم يوم السبت.

ومن المرجح ألا يجري سانتوس خلال مواجهة المغرب أي تغيير على تشكيلة البرتغال الأساسية التي خاضت لقاء سويسرا، لكن الركراكي يفضل أن يكون هذا هو الحال في المباراة التي تجرى على ملعب "الثمامة".

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وقال الركراكي: لا أعرف ما إذا كان رونالدو سيبدأ. آمل ألا يفعل ذلك. كمدرب، أعلم أنه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ. سأكون سعيدا إذا لم يلعب.

وأضاف الركراكي في المؤتمر الصحفي الذي عقده، يوم الجمعة، للحديث عن المباراة: لاعبو البرتغال متعطشون، ويريدون أيضا صنع التاريخ. لكن سيكون لدينا الكثير من المؤازرة الجماهيرية داخل الملعب، ويمكننا القيام بذلك.

وشدد الركراكي على أنه يطمح إلى قيادة فريقه لصناعة التاريخ، لاسيما بعد المشوار الرائع لمنتخب المغرب في البطولة وصعوده لدور الثمانية للمرة الأولى.

وفي معرض حديثه عن التكهنات التي سبقت البطولة، وتنبؤ البعض بخروج المغرب من مرحلة المجموعات في كأس العالم، قال الركراكي "اعتقدوا جميعا أنهم يعرفون من سيفوز بكأس العالم. نحن هنا أيضا".

واختتم الركراكي حديثه قائلا: لاعبونا متعطشون. لسنا راضين عما قدمناه حتى الآن.