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تعديل مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب

كوالالمبور - د ب أ
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الجمعة، في بيان إعلامي نشره بموقعه الإلكتروني، المواعيد الجديدة لمباريات دور الـ16 وربع النهائي وقبل النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، والتي تقام بنظام التجمع، إلى جانب مباراتي الدور النهائي.

وتم تعديل مواعيد مباريات دور الـ16 لمنطقة الغرب من الموعد السابق يومي 3 و4 فبراير 2023، إلى 19 و20 فبراير، على أن تقام مباراتا دور الثمانية يوم 23 من الشهر ذاته، ومباراة قبل النهائي يوم 26 من نفس الشهر.

في المقابل، تقام مباراة ذهاب الدور النهائي يوم 29 أبريل 2023 على أرض الفريق المتأهل إلى النهائي عن منطقة الغرب، على أن تجري مباراة الإياب يوم 6 مايو 2023 في سايتاما باليابان، أرض نادي أوراوا ريد دايموندز المتأهل إلى النهائي عن منطقة الشرق.

وسيتم في وقت لاحق الإعلان عن مكان إقامة مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة الغرب بنظام التجمع.

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