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وايت
بن وايت من تدريب سابق للمنتخب الإنجليزي في قطر

تقارير تكشف.. لماذا رحل مدافع إنجلترا عن معسكر المنتخب في المونديال؟

العربية.نت
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كشفت تقارير صحافية عن أسباب مغادرة بن وايت مدافع أرسنال والمنتخب الإنجليزي لمعسكر فريقه بالدوحة والعودة إلى لندن بعد قراره بعدم إكمال منافسات كأس العالم رفقة زملائه.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان يوم الأربعاء أن المدافع غادر معسكر إنجلترا وسيعود إلى بلاده لأسباب شخصية، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع عودته للمسابقة.

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" أن وايت كان يواجه مشاكل في التأقلم مع زملائه بالفريق، ولم يشعر بالسعادة والراحة اللازمتين، لكن القشة التي قصمت ظهر البعير كلان خلافه مع مساعد ساوثغيت ستيف هولاند أمام بقية اللاعبين.

ونشبت مشادة بين وايت وهولاند بسبب إحصائيات الأول قبل مباراة إنجلترا أمام الولايات المتحدة الأميركية.

ويقال أيضًا أن هولاند لم تعجبه معرفة وايت الضعيفة بالخصم المقبل للمنتخب، لذا تم اتخاذ قرار مشترك برحيله عن المعسكر.

وانضم وايت، الذي خاض أربع مباريات دولية، إلى تشكيلة بلاده في بطولة أوروبا العام الماضي كبديل للاعب مصاب، لكنه لم يشارك.

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